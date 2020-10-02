Manisa'da 3 bin yıllık 'bereket tanrıçası' yok olmaya yüz tuttu Hitit askerleri yapmış

Arkeolog ve Gazeteci Sadık Cangel, Kybele’nin Anadolu’da en bilinen ana tanrıçalardan bir tanesi olduğunu belirterek, “Kybele’nin birçok bölgede kültü vardır. Bu kültlerin en önemlilerinden biri de Manisa Spil Dağı eteklerinde bulunmaktadır. M.Ö. 13. yüzyılda yapıldığı düşünülüyor. 8x10 metre yüksekliğindeki bir nişin içerisine yapılmıştır. Sağında ve solunda aslanların betimlendiği bir tahtta oturmuş, kafasında silindir şeklinde bir başlığı olan, ellerini göğsüne bağlamış ve yüzünü Manisa'nın bereketli ovasına çevirmiş şekilde tasvir edilmiş bir tanrıça figürü." dedi.