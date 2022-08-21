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Manisa ve Elazığ’da orman yangını çıktı: Havadan ve karadan müdahale sürüyor!

Manisa ve Elazığ’da orman yangını çıktı: Havadan ve karadan müdahale sürüyor!

Manisa’nın Kula ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ve orman ekipleri ile havadan ve karadan müdahale sürüyor. Ayrıca Elazığ’ın Keban ilçesine ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor.

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Manisa’nın Kula ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ve orman ekipleri ile havadan ve karadan müdahale sürüyor.

İlçeye bağlı Hamidiye Mahallesi’nde çıkan orman yangınına Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangını da 13 arazöz, 4 su tankeri, 4 helikopter, 2 uçak ve itfaiye araçlarıyla müdahale sürüyor.

Elazığ’da orman yangınına müdahale sürüyor

Keban ilçesine bağlı Büklümlü köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına müdahalenin sürdüğü bildirildi.

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