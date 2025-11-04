Manisa Belediye Başkanı Zeyrek'in ölümüyle ilgili iddianame hazır

İddianamede, Ferdi Zeyrek’in ölümüne ve eşi Nurcan Zeyrek’in yaralanmasına neden oldukları iddia edilen 10 kişi için 15’er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmesi, eşi Nurcan Zeyrek’in ise yaralanmasıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede 10 şüpheli, “taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma” suçundan 2’şer yıldan 15’er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talebiyle yargı önüne çıkarıldı.

10 KİŞİ HAKKINDA DAVA, 9 KİŞİYE TAKİPSİZLİK

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada, Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek ile kızı Nehir Zeyrek müşteki sıfatıyla yer aldı.

Toplam 19 kişi hakkında işlem yapılırken, Yunusemre Belediyesi’nde görevli M.S. ve Ö.T. hakkında soruşturma izni talep edildi.

Deliller, ifadeler ve bilirkişi raporları ışığında asli ve tali kusurlu oldukları belirlenen 10 kişi hakkında iddianame hazırlanırken, 9 kişi için takipsizlik kararı verildi.

İDDİANAMEDE SORUMLULARIN İSİMLERİ YER ALDI

Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan iddianamede, Zeyrek’in havuzun makine odasında elektrik akımına kapılarak öldüğü, eşi Nurcan Zeyrek’in de eşini kurtarmaya çalışırken yaralandığı belirtildi.

İDDİANAMEDE YER ALAN ŞÜPHELİLER:

Tutuklu sanıklar: N.B. (havuzun elektrik ve motor tesisatını yapan kişi), H.İ. (motor tamircisi)

Tutuksuz sanıklar: A.E. (site görevlisi), Y.Ö. (havuz bakım sorumlusu), H.A. (motor bobinaj firması sahibi), M.E. (elektrik dağıtım firması görevlisi), R.A., H.Ş., M.Ç. (yapı denetim mühendisleri) ve M.G. (müteahhit firma yetkilisi).

Tüm sanıklar hakkında 2 ila 15 yıl arası hapis cezası talep edildi.