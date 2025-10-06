Manifest'in soruşturması tamamlandı! Hapis cezası istemi...

Soruşturma kapsamında ifade veren grup üyeleri, yurtdışı çıkış yasağı ve imza yoluyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Manifest grubu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Sahnemizde gerçekleştirdiğimiz şovun tüm sorumluluğunu almakla birlikte, amacımızın kimseyi rahatsız etmek ya da hassasiyetlerini göz ardı etmek olmadığının bilinmesini isteriz” dedi.

Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle erişim engeli getirilmişti.

Geçtiğimiz günlerde “Perperişan” şarkısının sözlerinde müstehcenlik betimlemelerin yapıldığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan şarkıcı Mabel Matiz hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.