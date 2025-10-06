Manifest'in soruşturması tamamlandı! Hapis cezası istemi...
Haklarında konserdeki danslarından dolayı “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlarından re’sen soruşturma başlatılan Manifest grubu üyeleri hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı ve hapis cezası talep edildi.
Popüler müzik grubu Manifest grubu üyeleri hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, grup üyelerinin “teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma” suçundan 6 yıldan 1 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Eylül’de Küçükçiftlik Park’ta Manifest’in konserindeki dans ve gösteriler nedeniyle “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlarından resen soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.
Soruşturma kapsamında ifade veren grup üyeleri, yurtdışı çıkış yasağı ve imza yoluyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Manifest grubu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Sahnemizde gerçekleştirdiğimiz şovun tüm sorumluluğunu almakla birlikte, amacımızın kimseyi rahatsız etmek ya da hassasiyetlerini göz ardı etmek olmadığının bilinmesini isteriz” dedi.
Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle erişim engeli getirilmişti.
Geçtiğimiz günlerde “Perperişan” şarkısının sözlerinde müstehcenlik betimlemelerin yapıldığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan şarkıcı Mabel Matiz hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
MANİFEST KİMLERDEN OLUŞUYOR?
Grup, Mina Solak, Esin Bahat, Zeynep Sude Oktay, Lidya Pınar, Sueda Uluca ve Emine Hilal Yelekçi’den oluşuyor.