Manifest İstanbul'u sallamaya hazırlanıyor!

Manifest için geri sayım başladı. Genç grubun konser duyurusu sosyal medyada büyük heyecan yarattı.

Manifest İstanbul'u sallamaya hazırlanıyor!

Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca ve Zeynep Sude Oktay’dan oluşan Manifest, 15-16-17-18 Mayıs tarihlerinde Ülker Arena sahnesine çıkacak. Tam dört gün boyunca İstanbul’da adeta müzik fırtınası esecek.

Manifest İstanbul'u sallamaya hazırlanıyor!

Biletler yarın satışta

Manifest konser biletleri yarın satışa açılıyor. Yoğun talep beklenirken, organizasyonun yaklaşık 50 bin kişiyi ağırlaması planlanıyor.

Manifest İstanbul'u sallamaya hazırlanıyor!

Yenilenen sahne şovları

Grup, bu özel seri için sahne şovlarını baştan tasarladı. Yeni repertuvar, sürpriz performanslar ve yüksek enerjili bir prodüksiyon izleyiciyi bekliyor.

Manifest İstanbul'u sallamaya hazırlanıyor!

Mayıs ayında Ülker Arena’da müzik, ışık ve coşku bir arada olacak. Manifest hayranları için bu dört gece şimdiden takvime not edildi.

