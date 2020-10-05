Manchester United Alex Telles'i bitirdi Galatasaray'a piyango vurdu

Manchester United, Porto'dan Alex Telles'in transferini noktaladı. Telles'in transferi resmiyet kazanırsa Galatasaray'ın kasasına para girecek.

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Manchester United, Alex Telles için Porto'ya 15 milyon + 2 milyon Euro bonus ödeyecek. 27 yaşındaki oyuncu sağlık kontrolünden geçtikten sonra İngiliz devi ile 1 yılı opsiyonlu 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Brezilyalı sol bekin transferi resmi olarak tamamlanırsa Galatasaray'ın kasasına da bu transferden yüzde 10 pay girecek.

Alex Telles, 2016 yılında Sarı Kırmızılılar'dan 6.5 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 10 pay karşılığında Porto'ya transfer olmuştu.

Brezilya Milli Takımı formasını 1 kez giyen Telles, Porto ile 127 maça çıktı ve karşılaşmalarda 21 gol kaydetti.

Porto sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Telles için daha önce 18 milyon Pound istiyordu. Ancak Telles'in Ocak ayında bedelsiz başka bir takımla sözleşme imzalama hakkı elde edecekti.