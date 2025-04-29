Manchester City'nin hedefi Gabriel Sara

Premier Lig ve Avrupa'da gelecek sezon şampiyonluk hedefleyen Manchester City, yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek için transfer hamlelerine hız verirken sürpriz bir hamle geldi. Pep Guardiola'nın yönetimindeki İngiliz devinin gündeminde Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara'nın olduğu iddia edildi.