BIST 12.147
DOLAR 43,14
EURO 50,28
ALTIN 6.199,75
HABER /  SPOR

Manchester City kesenin ağzını açtı 65 milyon verip kadrosuna kattı

Manchester City kesenin ağzını açtı 65 milyon verip kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City, Ganalı kanat oyuncusu Antoine Semenyo'yu transfer etti. Manchester City, Ganalı oyuncu için 65 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyecek.

Abone ol

Kulüpten yapılan açıklamada, Bournemouth forması giyen 26 yaşındaki oyuncuyla 5,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Ganalı futbolcu kulübün sitesine yaptığı açıklamada, "Manchester City'ye katıldığım için çok gururluyum. Dünya çapında oyuncular, dünya çapında tesisler ve Pep Guardiola gibi gelmiş geçmiş en iyi menajerlerden birine sahip bir kulüp. Burada olmak gerçek bir ayrıcalık." ifadelerini kullandı.

Geçen sezon Premier Lig'de 36 maçta 11 gol atan Semenyo, bu sezon ise 10 kez rakip fileleri havalandırdı.

Manchester City, Ganalı oyuncu için 65 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyecek.

ÖNCEKİ HABERLER
AK Partili Faruk Acar yeni dönemde atılacak adımları anlattı
AK Partili Faruk Acar yeni dönemde atılacak adımları anlattı
Erdoğan, Şara ile Suriye'deki gelişmeleri görüştü
Erdoğan, Şara ile Suriye'deki gelişmeleri görüştü
Manisa'da kaybolan Şerife Çınar ölü bulundu
Manisa'da kaybolan Şerife Çınar ölü bulundu
Borsa İstanbul'da manipülasyon yaptıkları iddia edilen 17 şüpheli adliyede
Borsa İstanbul'da manipülasyon yaptıkları iddia edilen 17 şüpheli adliyede
Aralarında Özgür Özel de var: 12 fezleke TBMM'ye sunuldu
Aralarında Özgür Özel de var: 12 fezleke TBMM'ye sunuldu
Kahramanmaraş'ta deprem
Kahramanmaraş'ta deprem
THY, İran seferlerini iptal etti
THY, İran seferlerini iptal etti
Abdi İbrahim CDP'de 3. kez A Listesi'nde yer aldı
Abdi İbrahim CDP'de 3. kez A Listesi'nde yer aldı
Ömer Çelik'ten Halep'teki YPG operasyonuyla ilgili açıklama
Ömer Çelik'ten Halep'teki YPG operasyonuyla ilgili açıklama
Vakıflar Genel Müdürlüğünün muhtaç aylığı tutarı yükseltildi
Vakıflar Genel Müdürlüğünün muhtaç aylığı tutarı yükseltildi
En düşük emekli maaşı belli oldu! İşte yapılan zam oranı
En düşük emekli maaşı belli oldu! İşte yapılan zam oranı
Verem geri mi dönüyor? Uzman isimden verem uyarısı...
Verem geri mi dönüyor? Uzman isimden verem uyarısı...