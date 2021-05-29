Manchester City- Chelsea UEFA Şampiyonlar Ligi Finali (CANLI YAYIN)

Manchester City ile Chelsea, 2020-2021 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için final mücadelesinde karşı karşıya geliyor.

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UEFA Şampiyonlar Ligi Finalinde Manchester City ile Chelsea karşılaşıyor. Estadio do Dragao'da oynanan mücadeleyi İspanyol hakem Mateu Lahoz yönetiyor. TSİ 22.00'de başlayan final mücadelesi beIN Sports Haber'den şifresiz olarak ekranlara geliyor.

City finale nasıl geldi?

Son 16'ta Bundesliga ekibi Mönchengladbach'ı iki maçta da 2-0'la geçen City, çeyrek finalde bir başka Alman temsilcisi Borussia Dortmund'u Yarı finalde Fransız ekibi PSG'yi eleyerek finale adını yazdırdı.

Chelsea kimleri turnuva dışına itti?

Son 16'da Atletico Madrid'i geçen Chelsea, çeyrek finalde Porto'yu, yarı finalde ise Real Madrid gibi bir İspanyol devini geçerek finale kalmaya hak kazandı.

MANCHESTER CITY- CHELSEA: 0-0 (CANLI SKOR)

15- Chelsea yine gole çok yaklaştı! Hızlı gelişen hücumda Havertz'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Werner'in şutunda top kaleci Ederson'da kaldı.

11- Chelsea gole çok yaklaştı. Soldan gelen ortada ceza sahasında uygun durumda olan Werner topu ıskaladı.

7- İlk tehlikeli pozisyon City'den... De Bruyne'nin pasıyla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Sterling, topu ayağından açınca kaleci Mendy topu kornere çeldi.

İlk 11'ler: Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Stones, Zinchenko, İlkay Gündoğan, De Bruyne, Bernardo, Mahrez, Sterling, Foden

Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Thiago Silva, Rudiger, James, Kante, Jorginho, Chilwell, Mount, Havertz, Werner