Manavgat'taki operasyonun detayları belli oldu

Manavgat Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap ve zimmet operasyonunda tutuklananlar arasında bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter itirafçı oldu. Öte yandan operasyonun detayları da açıklandı.

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Manavgat Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap ve zimmet operasyonunda tutuklananlar arasında bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter etkin pişmanlıktan yararlanarak ek ifade verdi.

Yapılan resmi açıklamada şöyle denildi:

Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin TÜTER isimli şahıs 110.000 Euro Rüşvet parası ile suçüstü yakalanmıştır. Soruşturma kapsamında yapılan takip esnasında söz konusu şahsın;

-30.05.2025 tarihinde Side Liman bölgesinde bulunan üç farklı restoran ve eğlence mekanı sahibi ile doğrudan iletişime geçerek, bazı usulsüz taleplerini yerine getirmek karşılığında şahıslardan şifreli olarak bir şeyler istediği ve almak üzere şoförünü gönderdiği bilgisi üzerine gerekli çalışmalar yapılmış, Şahsın şoförünün Side limanındaki üç ayrı işletmeden paketler alarak araca koyduğu tespit edilmiş, bunun üzerine şifreli olarak belirtilen paketlerin (para ya da başka bir şey) rüşvet unsuru olduğu değerlendirilerek, paketlerin ne olduğunun tespiti amacıyla, Rüşvet Suçu kapsamında Cumhuriyet savcısından arama kararı alınmıştır.

Araç durdurulmuş, araçta şahsın o gün şoförü olan Mustafa ÇETİNER isimli şahıs eşliğinde araç kontrol edilmiş, yapılan kontrolde dokuz adet bandrollü viski olduğu tespit edilmiştir.

Böylelikle soruşturmanın gizliliğinin deşifre olmaması amacıyla Rüşvet suçunun tespiti yapılmış sonraki yapılacak tespitler ve dosyanın devamlılığı açısından şahsın şoförü gönderilmiştir. Gerek şüpheli ifadeleri alınan işletme sahipleri, gerekse de Mehmet Engin TÜTER isimli şahıs ifadelerinde işletmelerden bedelsiz olarak alkollü içkileri aldığını doğrulamışlardır.

Ayrıca Mehmet Engin TÜTER isimli şahıs Emniyet Müdürlüğümüzdeki ifadesinde suçlamaları kabul etmemiş ve herhangi bir etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmayı reddetmiştir.

Şahıs Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığında alınan ifadesinde ise suçlamalar hakkında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini beyan ederek ikrarda bulunmuştur.