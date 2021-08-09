Manavgat'ta yanmayan tek yer Belediye başkanı Şükrü Sözen'in villası oldu!

Köyün tamamı yandı yanmayan tek yer...

Kalemler Köyü'nün tamamı yandı. Yanan köyü dolaştığım zaman yanmayan yer için 'Burası neresi?' diye köylülere sordum. CHP'li Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in malikânesi olduğunu söylediler. Ben de şaşırdım. Nasıl böyle bir şey olabilir? Her taraf kül olmuşken nasıl burası kalmış...