Manavgat'ta park halindeki aracın içinde hayatının şokunu yaşadı

Araç çarpmanın etkisiyle savrulurken ön koltukta oturan genç, kazanın şokuyla aracından indi. Genç ne olduğunu anlamaya çalışırken park halindeki otomobilin yanında bulunan bir motosiklet sürücüsü de araçların üzerine geldiğini görünce motosikleti bırakıp uzaklaştı.