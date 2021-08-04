Manavgat'ta mahalle küle döndü tek sağlam yapı görenleri şaşırttı
MANAVGAT'ta meydana gelen orman yangınında yaklaşık 65 evin yanarak küle döndü. Kalemler Mahallesi’nde yanan evlerin ortasında bulunan caminin sadece dış duvarları zarar gördü.
Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir hafta önce başlayan orman yangını devam ediyor. Yangından en fazla etkilenen mahalle olan Kalemler Mahallesi’nde yaklaşık 65 ev yanarak küle döndü.
Yangından sonra evlerine dönen vatandaşlar, geride kalan eşyalarını yanlarına alarak mahalleden ayrıldı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan gelen ekipler, zarar gören evleri tespit ederek tek tek işaretledi. Yanan evlerin yıkımına başlandı.
Öte yandan yangında mahallenin hemen ortasında bulunan Kalemler Camii’nin sadece dış duvarlarının alevlerden etkilendiği görüldü.