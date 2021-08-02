Manavgat'ta çiftliği yanan Tuğba Özay'dan eleştirilere yanıt: Acı çekmemi istediniz

Manavgat'taki yangında çiftliği alevler arasın kalan Tuğba Özay, felç geçirdiğini söylemiş, bir gün sonra İstanbul'da bir açılışta görüntülenmişti. Neşeli halleriyle eleştiri oklarının hedefi olan Özay, yangın sonrası Manavgat’taki evine gitti. Çiftliğinden son görüntüleri paylaşan ünlü manken, ‘Ne istediniz biliyor musunuz? Daha fazla acı çekmemi!’ sözleriyle kendisini reklam yapmakla suçlayanlara tepki gösterdi.