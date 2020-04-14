Manavgat'ta Alman hayırsever kapı kapı dolaşıp, ihtiyaç sahiplerine para dağıttı

Manavgat’ta da birçok kişi işsiz kaldı

Yardımları bizzat kendi eliyle ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Koge, “Ben Almanya’dan Manavgat’a Side’ye gelerek yerleştim. Bundan sonra bu güzel beldede yaşamımı sürdürmeyi planlıyorum. Ayrıca burada çeşitli yatırımlar da yapmayı düşünüyorum. Korona virüs nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Manavgat’ta da birçok kişi işsiz kaldı. Birçok kişinin yardıma ihtiyacı var. Ben de burada yaşayan bir vatandaş olarak bu durum karşısında duyarsız kalamazdım. Elimden geldiğince yardımda bulunmaya çalıştım. İmkanı olan herkesi ihtiyaç sahiplerine yardıma çağırıyorum” dedi.



