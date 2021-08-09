Manavgat'ın Kalemler Köyü'nde yanmayan tek yer CHP'li Şükrü Sözen'in villası oldu!
MANAVGAT'ta 11 gün süren yangınlarda onlarca köy ve onbinlerce hayvan yandı. Kalemler mahallesi yangınla küle döndü. Mahallede yanmayan tek yer CHP'li Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in yazlık villası oldu. İddiaya göre Sözen, 8.5 dönüm arazideki evini mahalleyi yakan alevlerden belediyenin araçlarını kullanarak korudu, çevresini temizletti.
Antalya'daki yangınların ikinci gününde Manavgat Sorgun'daki kışlık villasını dozerlerle koruma altına aldığı ortaya çıkan CHP'li Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in, yangının küle çevirdiği Kalemler Köyü'ndeki yazlık villasını da korumaya aldırdığı iddia edildi. Kalemler Köyü tamamen yanarken, Başkan Sözen'in villasının bahçesine bile ateş değmemiş.
AK Parti 26. dönem Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç, "Köylülerden öğrendim ki yangın sırasında sadece villasının etrafını belediyenin dozeri ve greyderi ile açtırıyor. Villanın etrafını belediyenin araçları güzelce temizlemiş. Ne hikmetse köy yanarken başkanın malikânesi yanmıyor. Bu, görüntülerde de görülüyor" dedi.
Manavgat Belediye Başkanı Sözen'in ilçeye bağlı Kalemler Mahallesi'ndeki yazlık villasının etrafını temizlettiğini ortaya koyan drone görüntülerini paylaşan Enç çarpıcı açıklamalar yaptı.
Köyün tamamı yandı yanmayan tek yer...
Kalemler Köyü'nün tamamı yandı. Yanan köyü dolaştığım zaman yanmayan yer için 'Burası neresi?' diye köylülere sordum. CHP'li Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in malikânesi olduğunu söylediler. Ben de şaşırdım. Nasıl böyle bir şey olabilir? Her taraf kül olmuşken nasıl burası kalmış...