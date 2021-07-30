Manavgat yangınında tedavi parası yanan Cemile Teyze'ye Haluk Levent el uzattı
ANTALYA MANAVGAT yangınında eviyle beraber kanser tedavisi için biriktirdiği 15 bin TL parası yanan Cemile Teyze'nin Türkiye'yi ağlatan feryadına Haluk Levent'ten yanıt gecikmedi. Haluk Levent Twitter'dan 'Cemile Teyze' için çağrı yaptı.
AHBAP kurucusu sanatçı Haluk Levent, tedavi parasını Manavgat yangınında kaybeden kanser hastası Cemile Öner için Twitter'dan çağrı yaptı. 'Cemile teyze' için sosyal medya üzerinden yardım çağrıları yapılırken, bir destek de Ahbap kurucusu sanatçı Haluk Levent'ten geldi.
"Haydi annemize gidelim!"
Haluk Levent, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangında tedavi için biriktirdiği parasını kaybeden 60 yaşındaki kanser hastası Cemile Öner için yardım çağrısında bulundu. Levent, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Haydi annemize gidelim!" dedi.
"Kapının hemen bitişiğindeki yastığın içinde 15 bin liram var"
Manavgat'taki yangın sırasında kapısını kırarak evine girmeye çalışan Öner, başarılı olamayınca "Kapının hemen bitişiğindeki yastığın içinde 15 bin liram var. İneğimi satmıştım. Kanser hastasıyım, tedavimi olacağım" diyerek, gözyaşları içinde orman söndürme işçilerinden yardım istedi.
MANAVGAT YANGININDA EVİYLE BERABER TEDAVİ PARASI YANAN CEMİLE TEYZE'NİN FERYADI
Komşuları evden uzaklaştırmak için zor ikna etti
Komşularının ve ekiplerin güçlükle ikna ettiği kadın, yanan evden uzaklaştırıldı.Yangını ağıtlar yakarak izleyen Cemile Öner, 30 yıl önce eşi Hasan Öner'i kaybettiğini söyledi.