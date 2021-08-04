Manavgat yangınında evi yanıp sokakta uyumak zorunda kalan teyzeye Demet Akalın'dan yardım
MANAVGAT YANGINI'nda evi yanarak kül olan ve sokakta yerde yattığı fotoğrafı sosyal medyada viral olan o teyzeyi bulan ünlü popçu Demet Akalın "Evini döşemesi, yatağı bizden... En yakın zamanda dernek kuracağım. Çok yardım geliyor" diyerek destek vereceğini duyurdu.
ANTALYA MANAVGAT yangını Türkiye'yi saran orman yangınının ilk başladığı nokta... Türkiye'nin birçok noktasında devam eden orman yangınları 7'nci gününde. Şu ana kadar 134 yangın söndürülürken, 10 yangın sürüyor. Manavgat'ta 1 mahalle daha boşaltılırken, Marmaris'teki yangınla birlikte kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Manavgat'ta evi yanıp kül olan yaşlı bir vatandaşın sokakta bir sünger yatak üzerinde uyurken çekilmiş görüntüsü sosyal medyada viral oldu. Ünlü şarkıcı Demet Akalın yerde yatan teyzeyi bulmak için harekete geçtiğini duyurmuştu. Akalın, o teyzeyi buldu.
'Bu teyzeyi nasıl bulabiliriz'
Söndürme çalışmaları aralıksız sürerken ünlü popçu Demet Akalın (49) da yardım için seferber oldu. Yangının ilk gününden bu yana sosyal medyayı en aktif kullanan ünlülerden biri olan Akalın kişisel Instagram hesabından paylaştığı bu görüntüye 'Bu teyzeyi nasıl bulabiliriz' notunu düşerek sosyal medya kullanıcılarından yardım istemişti.
"Teyzemi buldum. Evini döşemesi, yatağı bizden... "
Akalın, yangından etkilenen ve evi kül olduğu için dışarıda yatmak zorunda kalan o teyze için harekete geçti. Twitter hesabından paylaşımda bulunan şarkıcı, "Teyzemi buldum. Evini döşemesi, yatağı bizden... " ifadelerini kullandı. En yakın zamanda yardım derneği kuracağını da belirten Akalın, "Çok yardım geliyor. Haluk (Levent) nasıl kurdu acaba? Şu dünyada işe yaradığını hissetmek..." şeklinde konuştu.
"Kurban olurum"
Yaşlı kadının yaşadığı köydeki vatandaşların kendisine gönderdiği videoyu paylaşan Akalın, o teyzenin kendisine teşekkür etttiği ve 'Demet, kızım' diye seslendiği videoyu "Kurban olurum" diye paylaştı.