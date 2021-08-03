Manavgat yangınında evi yanan ve yerde yatan teyzeye Demet Akalın'dan yardım

"Teyzemi buldum. Evini döşemesi, yatağı bizden... "

Akalın, yangından etkilenen ve evi kül olduğu için dışarıda yatmak zorunda kalan o teyze için harekete geçti. Twitter hesabından paylaşımda bulunan şarkıcı, "Teyzemi buldum. Evini döşemesi, yatağı bizden... " ifadelerini kullandı. En yakın zamanda yardım derneği kuracağını da belirten Akalın, "Çok yardım geliyor. Haluk (Levent) nasıl kurdu acaba? Şu dünyada işe yaradığını hissetmek..." şeklinde konuştu.