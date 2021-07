Manavgat yangınında çiftliği yanan Tuğba Özay felç geçirdi

"Ben felç geçirdim arkadaşlar! Her yer yandı"

Tuğba Özay, bu çağrının ardından hastaneye kaldırıldığını ve felç geçirdiğini açıkladı.

Özay hastaneden görüntüsünü paylaşarak; "Ben felç geçirdim arkadaşlar. Her yer yandı, her şeyimiz çiftliğimiz, evimiz her şey... Dünden beri yalvarıyorum destek istiyorum. Ben felç geçirdim kollarım hiçbir yerim tutmuyor" diye konuştu.