Manavgat yangınında çiftliği yanan Tuğba Özay felç geçirdi
ANTALYA MANAVGAT orman yangını yerleşim yerlerine sıçrayınca eski manken Tuğba Özay'ın yangın yerine yakın mesafede bulunan çiftliği de zarar gördü. Tuğba Özay, sinir krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.
Dün öğle saatlerinde Manavgat'ın Yeniköy mahallesinde başlayan ve büyüyerek 4 farklı noktada gün boyu ilerleyen yangına müdahale devam ediyor. Yangının olduğu bölgede çiftliği bulunan eski manken Tuğba Özay'ın çiftliği de hasar gördü. Özay sinir krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.
Tuğba Özay sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulundu.
"Ben felç geçirdim arkadaşlar! Her yer yandı"
Tuğba Özay, bu çağrının ardından hastaneye kaldırıldığını ve felç geçirdiğini açıkladı.
Özay hastaneden görüntüsünü paylaşarak; "Ben felç geçirdim arkadaşlar. Her yer yandı, her şeyimiz çiftliğimiz, evimiz her şey... Dünden beri yalvarıyorum destek istiyorum. Ben felç geçirdim kollarım hiçbir yerim tutmuyor" diye konuştu.
Büyüyen yangının çiftliğine ulaştığını öğrenen Tuğba Özay, Manavgat'a gitmek üzere yola çıktı.