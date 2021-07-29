Manavgat yangınına ünlülerden tepkili paylaşım! Çiftliği yanan Tuğba Özay'a 'reklam' suçlaması!
ANTALYA MANAVGAT yangınının ikinci gününde son durum hala ciddiyetini korurken, sosyal medyada ünlüler de tepkilerini peş peşe dile getiriyor. Ünlü isimler üzüntülerini sosyal medyadan paylaşırken, Manavgat'ta bulunan çiftliği yanıp kül olan ve üzüntüsünden felç geçiren Tuğba Özay sosyal medyada bazı takipçiler tarafından 'kendini reklam etmekle' itham edildi.
Antalya Manavgat'ta dün öğle saatlerinde başlayıp, hızla yayılan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangınla ilgili ünlü isimler sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan ve 3 kişinin ölümüne neden olan orman yangını devam ediyor.
Manavgat orman yangını yerleşim yerlerine sıçrayınca eski manken Tuğba Özay'ın yangın yerine yakın mesafede bulunan çiftliği de zarar gördü. Tuğba Özay, sinir krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.
Dün öğle saatlerinde Manavgat'ın Yeniköy mahallesinde başlayan ve büyüyerek 4 farklı noktada gün boyu ilerleyen yangına müdahale devam ediyor. Yangının olduğu bölgede çiftliği bulunan eski manken Tuğba Özay'ın çiftliği de hasar gördü. Özay sinir krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.