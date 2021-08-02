Manavgat, Marmaris, Köyceğiz, Milas orman yangınlarında son durum haberler kötü

TÜRKİYE'nin gözde turistik belgelerini saran orman yangınları son sürat devam ediyor. Manavgat, Marmaris ve Milas'taki büyük yangınlar henüz kontrol altına alınabilmiş değil. İşte yangınlarla ilgili son dakika haberler:

Abone ol

Türkiye, orman yangınlarıyla boğuşuyor. Yurt genelinde 119 orman yangını kontrol altına alınırken 3 ilde süren 7 büyük yangın ise henüz kontrol altına alınamadı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangını nedeniyle Turunç Mahallesi'ndeki vatandaşların tahliyesi için iki çıkartma gemisini bölgeye gönderdi. AB ülkelerinden çağrılar üzerine 3 yangın söndürme uçağı gönderildi. İşte Türkiye'nin gözde tatil beldelerini yakan yangınla ilgili son bilgiler:

13.40 MARMARİS ORHANİYE YENİDEN YANMAYA BAŞLADI

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 5 gün önce başlayan orman yangınları devam ediyor. Dün akşam saatlerinde ekiplerin müdahalesi ile etkisini kaybeden Orhaniye Bölgesi’ndeki yangın, yeniden başladı. Arazi sarp olduğu için karadan müdahale edilemeyen yangına söndürme çalışmaları hava araçları ile devam ediyor. Bölgeden yükselen dumanlar gökyüzünü kaplarken, bir hafta öncesine kadar seyrine doyum olmaz manzaralara sahip olan yemyeşil dağ ve masmavi deniz adeta karardı.

12.50 BEKİR PAKDEMİRLİ'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den son dakika açıklamalar geldi. Pakdemirli, Gündoğmuş'un tahliye edilmesinin söz konusu olduğunu belirtti. Açıklamalarından başlıklar şöyle:

-Antalya ve Muğla merkezli yangınlar sürüyor.

-Köyceğiz'de yangın dağlık arazide devam ediyor. Buradaki yangın önemli ve yaygın bir yangın, hem karadan hem havadan müdahale ediyor olacağız.

-Isparta Sütçüler'de bir yangın başladı müdahale başladı.

-Yangınlarda söndürme çalışmalarında yerleşim yerleri odaklı gidiyoruz malesef ormanlarımızı bırakmak durumunda kalıyoruz. Öncelik can ve mal.

-Seydikemer üzerinde iki yangın devam ediyor ama diğerlerine göre ciddiyeti daha az.

-Manavgat yangını devam ediyor. bugün itibariyle Gündoğmuş'un tahliyesi söz konusu oldu, yangın devam ediyor.

-Havanın 40 derecenin üzerinde olduğu, rüzgarın hızlı estiği, nemin düşük olduğu günleri yaşıyoruz. Yarın da tüm zamanların en düşük nemiyle karşı karşıya kalacağız, yüzde 8. Normal şartlarda böyle bir mevsimde yüzde 30'un altında olmaması gerekiyor. Bu zorlu şartlarda mücadelemiz devam ediyor. Devlet tüm kurumlarıyla çalışmalara devam ediyor.

-Bu yangınlara 16 uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 850'nin üzerinde arazöz, 5000 binden fazla personelle müdahale devam ediyor."

12.45 SÜLEYMAN SOYLU AÇIKLADI

-8 yerleşim yeri tamamen, 5 yerleşim yeri kısmen boşaltıldı.

- 3 kentte 7 noktada yangın devam ediyor.

12.15 YANGINLARIN DEVAM ETTİĞİ YERLER

Antalya Manavgat'ta bir haftadır devam eden yangın henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Yangın Manavgat ile birlikte Gündoğmuş'ta etkili oluyor. Muğla'nın Marmaris, Köyceğiz, Milas ve Seydikemer bölgelerindeki yangınlar da büyüyerek devam ediyor.

12.00 MANAVGAT'A 5 ÜLKEDEN YARDIM

Manavgat'ta hem havadan hem de karadan müdahalenin sürdüğü yangın için Türkiye'nin birçok noktasından ekipler, destek için geldi. Rusya, Ukrayna, Moldova, İran ve Gürcistan'dan gelen helikopterler, yangınla mücadelede kolaylık sağlıyor. Helikopterler, yangın söndürme faaliyetlerine sabahın erken saatlerinde başlayıp hava kararana kadar devam ediyor.

10.30 NE YAPACAĞIMIZI ŞAŞIRDIK

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras "Artık ne yapacağımızı şaşırdık. Bizim şu anda yapabileceğimiz tek şey meskun mahalleri korumak." dedi ve Çökertme Mahallesi'ndeki yangına dikkat çekti. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras "Artık ne yapacağımızı şaşırdık. Bizim şu anda yapabileceğimiz tek şey meskun mahalleri korumak." dedi ve Çökertme Mahallesi'ndeki yangına dikkat çekti.

10.13 AZERBAYCAN'DAN GELEN EKİP TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPTI

Türkiye'nin çeşitli noktalarında çıkan ve halen devam eden orman yangınlarında Türkiye’ye yardımcı olmak isteyen Azerbaycan’dan 41'i itfaiye aracı olmak üzere toplam 53 araçla gelen 220 personel, bu sabah saatlerinde yurda giriş yaptı.

09.30 BAZI MAHALLELER TAHLİYE EDİLDİ

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki orman yangınları kontrol altına alınmaya çalışılıyor.Yüksek sıcaklık ve düşük nem nedeniyle yayılan alevler, Ortakonuş'un yanı sıra rüzgarın da etkisiyle Çarızözü, Senir, Narağacı, Balkaya ve Ümütlü mahallerine sıçradı. Bu mahalleler tahliye edilerek, vatandaşlar Milli Eğitim Müdürlüğünün yurtlarına yerleştirildi. Alevlerin, Gündoğmuş ilçe merkezini de tehdit ettiği öğrenildi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

09.00 MÜDAHALE YENİDEN BAŞLADI

Muğla'nın Marmaris ile Köyceğiz ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangın bölgelerinde incelemelerini sürdürüyor.

07.00 TURİSTİK ÇÖKERTME MAHALLESİ ALEVLERE TESLİM OLDU

Muğla’nın Milas ilçesinde film ve dizi çekimlerinin yapıldığı turistik Çökertme Mahallesi alevlere teslim oldu. Bir anda mahallenin etrafını saran alevler vatandaşlara korku dolu anlar yaşatırken, alevlerin bölgedeki termik santrale ulaşmaması için çalışmalar sürüyor.