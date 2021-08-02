Manavgat için harekete geçildi! TOKİ yanan köy evlerinin yenisi için hazırlandı
TOKİ yanan evler için harekete geçtiğini duyurdu : "Yangının etkilerini silmek için seferber olduk. Yöresel mimariye uygun yapacağımız köy evlerinin projelerini hazırladık. " dedi.
İlk etapta Manavgat’a yapılacak yeni evlerin detayları belirlendi. TOKİ eliyle yapılacak konutlar yöresel mimariye uygun, bir ya da iki katlı olacak.
TOKİ yaptığı açıklamada "Yangının etkilerini silmek için seferber olduk. Yöresel mimariye uygun yapacağımız köy evlerinin projelerini hazırladık. "
"Köy evlerimizin; ahırı, deposu ve bahçesi olacak. 1 yıl içerisinde evlerimizi tamamlayarak vatandaşlarımızı yeni yuvalarına kavuşturacağız." dedi
İhaleleri 1 ay içerisinde yapıp inşaatları hızlı bir şekilde başlatacaklarını söyleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, tüm köy evlerini 1 yıl içerisinde tamamlayacaklarını belirtti.