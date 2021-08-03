Manavgat Bodrum Milas Marmaris orman yangınlarında son durum ilçe halkı tahliye edildi

Söndürülemeyen orman yangınları Türkiye'nin üzerine kabus gibi çöktü. Kötü haberlerin ardı arkası kesilmiyor. İşte Bodrum, Manavgat, Gündoğmuş, Marmaris ve Milas'ta devam eden yangınlarda son durum.

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Türkiye günlerdir orman yangınlarıyla mücadele veriyor. Akdeniz bölgesini saran yangınlar durdurulamıyor. Yüksek sıcaklık, düşük nem ve şiddetli rüzgar, söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor.

Pek çok noktada devam eden yangınlar ilçe merkezlerinin kapısına dayandı. Son ihbar Muğla'nın Menteşe ilçesinden geldi. Gündoğmuş'ta alevler gece altı mahalleye sıçradı. Manavgat'ta bir mahalle daha tedbir amaçlı boşaltıldı.

Denizli'deki yangın 12 saat sonra kontrol altına alındı. İşte Bodrum, Manavgat, Gündoğmuş, Marmaris ve Milas'ta devam eden yangınlarda son durum..



10.20 MANAVGAT'TA CANLILAR ORMANDAN KAÇIYOR

İlçede 28 Temmuz'da çıkan orman yangınını kontrol altına almak için ekipler yoğun mücadele veriyor. Orman yangını, Beydiğin, Çardak mahalleleri ile Kızıldağ çevresinde etkili oluyor.

Ekipler gece boyunca arazöz ve itfaiye araçlarıyla söndürme çalışmalarını sürdürdü, havadan müdahale devam ediyor.

Orman yangınları yaban hayatını da etkiledi. Beydiğin Mahallesi'nde söndürme çalışmalarını yürüten belediye işçisi Yusuf Aydın, bukalemun, tavşan, kaplumbağa gibi canlıların ormandan kaçtığını söyledi.

Canla başla mücadele ettiklerini anlatan Aydın, "Canlılar için de yangını bir an önce söndürmek istiyoruz, mücadelemiz sürecek." dedi.

10.05 MİLAS BELEDİYE BAŞKANI KÖTÜ HABERİ VERDİ

Milas'ta kontrol altına alındığı düşünülen yangın yeniden başladı. Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, "Çok üzgünüm çok…Bu sabah size müjde vermeyi umduğum,bitti denen yangının geldiği hale bakın… Yazıklar olsun…" dedi.

08.10 ÇÖKERTME'DE TERMİK SANTRAL KORKUSU

Muğla, Çökertme Koyu'nda yangına müdahale sürüyor. İtfaiye ekipleri yerden soğutma çalışması yaparken havadan yangın söndürme uçakları ve helikopterleri destek veriyor. Alevlerin termik santrallere gelmemesi için mücadele veriliyor. Çökertme Mahallesi'nde halk tahliye edildi.

07.30 BOZDOĞAN'DA YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangının başladığı Başalan Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat, Aydın sınırları içinde kalan alanda yangının kontrol altına alındığını söyledi.

Yangının Muğla sınırına da sıçradığını belirten Arat, bölgede söndürme ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi. Arat, yangının yerleşim yerlerine zarar vermediğini ifade ederek, "Hasar tespit çalışmaları henüz tam yapılmadı ama ilk aldığımız bilgilere göre önemli bir yerleşim yerlerine zararı yok. Yalnız, ormanlar büyük zarar gördü." dedi.

06.30 MENTEŞE'DE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Menteşe’nin Gazeller Mahallesi’nin Bozbayır mevkiinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık bölgede yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanı fark eden çevredekiler, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangına 5 arazöz, 2 su tankeri, 2 dozer, 3 itfaiye aracı ve orman işçileri karadan müdahale etmeye başladı. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek olduğu öğrenildi.

03.30 KRİTİK NOKTADA BEKLİYORUZ

Milas'taki orman yangınlarıyla ilgili konuşan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, "O kritik noktada bekliyoruz. Her türlü tertibatı aldık. Rüzgar durduğu için ateş ilerlemiyor. Biz sabırla üzerimize gelmesini bekliyoruz. Su atış menzilimize girdiğinde hücuma başlayacağız. Bu boğazda yangını boğmak zorundayız. Umarım sabaha iyi haberler veririz." dedi.