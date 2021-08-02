Manavgat alev alev yandı! Geri dönünce hayatının şokunu yaşadı: 100 metre fırladı
Antalya’nın Manavgat ilçesinde 6 gün önce çıkan ve henüz kontrol altına alınamayan yangında ATV safari tesisinde bulunan 97 ATV aracı küle döndü. Demirlerin dahi eridiği tesis kullanılamaz hale geldi.
Antalya’nın Manavgat ilçesinde geçen hafta Çarşamba günü öğle saatlerde çıkan orman yangını, 6’ncı gününde devam ediyor. Yangına havadan uçak ve helikopterlerle, karadan ise yüzlerce arazöz ve binlerce personel ile müdahale ediliyor.
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Yangında Bucak Şıhlar Mahallesi'nde 13 bin metrekare alan üzerinde kurulu ATV safari tesisi küle döndü.
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Tesis içerisinde bulunan 2 katlı bir ev ve bir restoran kullanılamaz hale geldi.
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Tesis içerisinde zaman zaman demirlerin dahi alevlerin şiddeti ile eridiği görüldü.
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