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Manavgat alev alev yandı! Geri dönünce hayatının şokunu yaşadı: 100 metre fırladı

İhlas Haber Ajansı
Manavgat alev alev yandı! Geri dönünce hayatının şokunu yaşadı: 100 metre fırladı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 6 gün önce çıkan ve henüz kontrol altına alınamayan yangında ATV safari tesisinde bulunan 97 ATV aracı küle döndü. Demirlerin dahi eridiği tesis kullanılamaz hale geldi.

Manavgat alev alev yandı! Geri dönünce hayatının şokunu yaşadı: 100 metre fırladı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde geçen hafta Çarşamba günü öğle saatlerde çıkan orman yangını, 6’ncı gününde devam ediyor. Yangına havadan uçak ve helikopterlerle, karadan ise yüzlerce arazöz ve binlerce personel ile müdahale ediliyor. 

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Manavgat alev alev yandı! Geri dönünce hayatının şokunu yaşadı: 100 metre fırladı

Yangında Bucak Şıhlar Mahallesi'nde 13 bin metrekare alan üzerinde kurulu ATV safari tesisi küle döndü.

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Manavgat alev alev yandı! Geri dönünce hayatının şokunu yaşadı: 100 metre fırladı

Tesis içerisinde bulunan 2 katlı bir ev ve bir restoran kullanılamaz hale geldi. 

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Manavgat alev alev yandı! Geri dönünce hayatının şokunu yaşadı: 100 metre fırladı

Tesis içerisinde zaman zaman demirlerin dahi alevlerin şiddeti ile eridiği görüldü. 

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