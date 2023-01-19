Malum model yine can aldı; Sürücü acı içinde sıkışıp kaldı, babası feci şekilde öldü
Kazalarda sık sık ikiye bölünmesiyle bilinen otomobil bu kez Antalya'da can aldı. Köprü demirine çarptıktan sonra dereye düşme noktasına gelen otomobilde sürücü sıkıştığı yerde 45 dakika acı çektikten sonra ancak kurtarılabildi. Sürücünün babası olduğu öğrenilen yolcu ise, tanınmaz hale gelen araçta can verdi.
Kaza, saat 14.30 sırasında Aksu ilçesi Boladan Çayı Köprüsü'nde meydana geldi. 36 yaşındaki Özgür Bayen, 15 DL 160 plakalı otomobiliyle kent merkezine doğru seyir halindeyken, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan otomobil, köprünün demirine çarptı ve dereye doğru kaymaya başladı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine ulaşan itfaiye ilk olarak aracı düşmemesi için bağladı, ardından vinç yardımıyla sabitledi.
Acı içinde sıkıştığı yerde bekledi
Sürücü koltuğunda sıkışan Özgür Bayen’i kurtarmak için ekipler seferber oldu. Acı içindeki Bayen'e sağlık ekipleri serum taktı.