Maltepe'deki mitinge damga vuran kareler Ekrem İmamoğlu bekleniyor
31 Mart Yerel Seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı yarışını kazanarak göreve başlayan Ekrem İmamoğlu, İBB'nin organizasyonunu yaptığı Maltepe mitinginde katılımcılar alana toplanmaya başladı. Öte yandan ilginin büyük olduğu mitingde dikkat çeken pankart ve gösteriler öne çıktı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla bugün Maltepe Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek miting nedeniyle Maltepe Sahil Yolu, çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
Maltepe’deki mitingi alanına çıkan yollar sabah saatlerinden itibaren kapatıldı, polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Alanda yoğun güvenlik önlemleri alınırken, Maltepe İdealtepe Kavşağı, Kartal istikametine kapatıldı. Kartal yönüne gidecek araçlar Büyük Yolu Caddesi'ne takiben D-100 Karayolu'na yönlendirildi.
Ayrıca Piri Reis Caddesi kesişimi kapatıldığı için Kadıköy yönüne gidecek araçlar ise Bağdat Caddesi'ne yönlendiriliyor. Kapatılan alana sadece görevli olan araçlar girebiliyor. Miting alanına girmek isteyen vatandaşlar 3 farklı arama noktası ve son olarak X-Ray’den geçerek miting alanına alınıyor.
İşte Maltepe'deki fotoğraflar;