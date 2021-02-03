Maltepe'de sokak köpeklerine kendini ısırtan adam! Nedeni bakın neymiş

"Kendimi köpeklere zevkle ısırtıyorum"

Konuyla ilgili konuşan Gökmen Barikan, şöyle dedi: Açıkça söyleyeyim, kendimi köpeklere zevkle ısırtıyorum. Çünkü benim bir amacım var. İnsanlara hayvan sevgisini aşılamak istiyorum. Çantamda mama, su, tımar aleti taşıyorum. Sosyal medyadan hayvanlarla yaşadığım o anların videosunu paylaşıyorum. Bir hayvana nasıl yaklaşılır bunu anlatmaya çalışıyorum.