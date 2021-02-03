Maltepe'de sokak köpeklerine kendini ısırtan adam! Nedeni bakın neymiş
MALTEPE'de sokak hayvanlarına kendini ısırtan adam, bunu 'zevkle' yaptığını söylüyor.
İstanbul Maltepe’de yaşayan bisiklet eğitmeni Gökmen Barikan isimli bir vatandaş, insanların sokak hayvanlarına karşı olan korku ve yanlış iletişim şekilleri hakkında farkındalık oluşturmak için ilginç bir yönteme başvurdu.
Barikan, sokakta gördüğü hayvanlara yaklaşarak önce onları sinirlendiriyor sonrasında ise kendini ısırtıyor.
Hayvanlarında bir dili bir iletişim şekli olduğunu vurgulayan Barikan, sokak hayvanlarıyla yaşadığı o anları ise sosyal medya hesabından paylaşıyor.
"Kendimi köpeklere zevkle ısırtıyorum"
Konuyla ilgili konuşan Gökmen Barikan, şöyle dedi: Açıkça söyleyeyim, kendimi köpeklere zevkle ısırtıyorum. Çünkü benim bir amacım var. İnsanlara hayvan sevgisini aşılamak istiyorum. Çantamda mama, su, tımar aleti taşıyorum. Sosyal medyadan hayvanlarla yaşadığım o anların videosunu paylaşıyorum. Bir hayvana nasıl yaklaşılır bunu anlatmaya çalışıyorum.