Maltepe'de sayımlar yarın bitebilir! YSK kararını verdi

Yüksek Seçim Kurulu, AK Parti ve MHP'nin oy sayımlarıyla ilgili itirazlarını kabul etmediği ve oy sayımı terminal sayısının artırılmasını istediği belirtildi.

Yüksek Seçim Kurulu, AK Parti ve MHP'nin oy sayımlarıyla ilgili itirazlarını kabul etmediği ve oy sayımı terminal sayısının artırılmasını istediği belirtildi.

Gazeteci Barış Yarkadaş, twitter'dan YSK'nın son kararını duyurdu. Son karara göre sayımlar için partilerden artırılacak terminaller için üye vermelerini isterken, Yarkadaş Maltepe'deki oy sayımlarının yarın bitebileceğini ileri sürdü.

Ayrıntılar geliyor..