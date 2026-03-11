BIST 13.176
DOLAR 44,07
EURO 51,32
ALTIN 7.375,76
HABER /  GÜNCEL

Maltepe'de park halindeki 3 araç yandı

Maltepe'de park halindeki 3 araç yandı

İstanbul'un Maltepe ilçesinde park halindeki 3 araçta çıkan yangın söndürüldü.

Abone ol

Fındıklı Mahallesi Fırat Sokak'ta park halindeki ev taşıma ve nakliye firmasına ait minibüs ve asansörlü çekici kamyonet, bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede iki aracın tamamını saran alevler, park halindeki başka bir otomobile sıçradı.

Ekipler, bir saat süren çalışma sonucunda yangını söndürdü.

Yanan araçlar, çekici vasıtasıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Olay yerinde boş benzin bidonu bulunması üzerine kundaklanma şüphesiyle çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray MCT Technic İsrail takımını farklı mağlup etti
Galatasaray MCT Technic İsrail takımını farklı mağlup etti
Erbil'deki ABD Başkonsolosluğu yakınlarında patlama
Erbil'deki ABD Başkonsolosluğu yakınlarında patlama
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi talimat verdi araç sahiplerini yakından ilgilendiren plaka gelişmesi
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi talimat verdi araç sahiplerini yakından ilgilendiren plaka gelişmesi
Hizbullah'tan İHA ve topçu atışlarıyla İsrail hedeflerine 26 saldırı
Hizbullah'tan İHA ve topçu atışlarıyla İsrail hedeflerine 26 saldırı
Suudi Arabistan, hava sahasında 7 balistik füze ve 22 İHA'yı imha ettiğini duyurdu
Suudi Arabistan, hava sahasında 7 balistik füze ve 22 İHA'yı imha ettiğini duyurdu
ABD-İsrail üslerine en yoğun operasyon 3 saat sürdü iki tonluk Hürremşehr füzesi kullanıldı
ABD-İsrail üslerine en yoğun operasyon 3 saat sürdü iki tonluk Hürremşehr füzesi kullanıldı
Liverpool'un hocasından Galatasaraylı isme övgü
Liverpool'un hocasından Galatasaraylı isme övgü
AYM Başkanvekilliğine İrfan Fidan seçildi
AYM Başkanvekilliğine İrfan Fidan seçildi
Mario Lemina, bu sezonki ilk golünü Liverpool’a attı
Mario Lemina, bu sezonki ilk golünü Liverpool’a attı
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş PFDK şoku!
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş PFDK şoku!
Netanyahu'dan İran halkına ayaklanma çağrısı
Netanyahu'dan İran halkına ayaklanma çağrısı
Okan Buruk'tan Liverpool sonrası itiraf: Korkuyordum!
Okan Buruk'tan Liverpool sonrası itiraf: Korkuyordum!