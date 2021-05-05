Maltepe'de pandemi yurdundan çarşaflı kaçış planı ölümle sonuçlandı! 6'ıncı kattan yere çakıldı

Muhtar, yurtta 2 gün kaldıktan sonra kaçmak için odalardan topladığı perde ve çarşafları birbirlerine bağladı. Perde ve çarşaflara tutunarak 12'inci kattaki odasının penceresinden aşağı sarkan Muhtar, 6'ıncı kata kadar indi. Muhtar, çarşafların kopması sonucu 6'ıncı kattan, yaklaşık 25 metre yükseklikten aşağı düştü. Kanlar içinde yerde yatan Muhtar'ı gören görevliler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.