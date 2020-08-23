Maltepe’de mahalleyi saran kötü koku ortaya çıkardı! Evinde ölü bulundu
MALTEPE'de 15 gündür kendisinden haber alınamayan yaşlı adam, yalnız yaşadığı evde polis ekipleri tarafından ölü bulundu.
Maltepe'de yalnız yaşayan ve yakınlarının yaklaşık 15 gündür haber alamadığı Abdulleyis Çelebi’nin (51) evinden kötü kokular yükseldi.
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Kokuları alan komşular polise ve yakınlarına haber verdi. Eve gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla kapıyı açarak eve girdi. Ekipler, Çelebi’nin cansız bedeni ile karşılaştı.
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Olay yerine çağırılan adli tabip yaptığı inceleme sonucunda evde yalnız yaşayan ve yaklaşık 15 gün önce hayatını kaybettiği düşünülen Abdulleyis Çelebi’nin ölümünü şüpheli buldu.
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Bunun üzerine olay yerine olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekibi incelemelerini tamamladıktan sonra Çelebi’nin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.
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