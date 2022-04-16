Maltepe'de korkunç kaza! Üst geçidin ayağına çarpan otomobil ikiye ayrıldı
İSTANBUL Maltepe'de reklam panosu ile üst geçidin ayağına çarpan otomobil ikiye ayrıldı. Otomobil sürücüsü de ikiye ayrılan araçtan yola düşerek ağır yaralandı. Olay yerine gelen ekipler, yaralı sürücünün Çevik Kuvvet Şubesinde polis memuru olarak görev yaptığını tespit etti.
D-100 kara yolu Küçükyalı mevkisinde, F.A. yönetimindeki 34 NSY 91 plakalı otomobil, önce refüjdeki reklam panosuna, ardından üst geçidin ayağına çarpıp ikiye ayrıldı.
Çarpmanın etkisiyle pano parçalanırken, otomobilin bir parçası yan yola, diğer parçası kara yolunun sağ şeridine fırladı. Otomobil sürücüsü de ikiye ayrılan araçtan yola düştü.
Olay yerine gelen ekipler, yaralı sürücünün Çevik Kuvvet Şubesinde polis memuru olarak görev yaptığını tespit etti. Araçtan çevreye dağılan F.A'nın silahı ve kişisel eşyaları, polis ekiplerince muhafaza altına alındı.
Sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.