Maltepe'de Aylin Sözer'i benzin döküp yaktı! Eski sevgiliyi linçten polis kurtardı
MALTEPE'de özel bir üniversitede öğretim görevlisi olduğu öğrenilen Aylin Sözer, eski sevgilisi tarafından üzerine benzin dökülüp yakılarak öldürüldü.
İSTANBUL Maltepe'de Kemal Delbe isimli şüpheli, eski sevgilisi olduğu iddia edilen Aylin Sözer'in üzerine yanıcı madde döktükten sonra ateşe verdi.
Yanarak öldü: Kadın yanarak feci şekilde hayatını kaybederken, şüpheli ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine de saldırdı.
Linç edilmek istendi: Kemal Delbe gözaltına alındığı sırada çevredekiler linç girişiminde bulundu. Öte yandan dairede çıkan yangını söndürmek için itfaiye ekipleri müdahale etti. Binanın dumanla kaplanmasının ardından binada bulunan vatandaşlar tahliye edildi.
Üzerinden altın ve yanıcı madde çıktı: Çıkan arbedede bir polis memuru elinden yaralandı. Şüphelinin yapılan üst aramasında üzerinde Sözer'e ait altınlar ve yanıcı sıvı bulundu. Polislerin bazıları dumandan etkilenirken şüpheli şahıs gözaltına alındı. Aylin Sözen'in kardeşi, olay yerinde sinir krizi geçirdi.