Maltepe'de Aylin Sözer'i benzin döküp yaktı! Eski sevgiliyi linçten polis kurtardı

Üzerinden altın ve yanıcı madde çıktı: Çıkan arbedede bir polis memuru elinden yaralandı. Şüphelinin yapılan üst aramasında üzerinde Sözer'e ait altınlar ve yanıcı sıvı bulundu. Polislerin bazıları dumandan etkilenirken şüpheli şahıs gözaltına alındı. Aylin Sözen'in kardeşi, olay yerinde sinir krizi geçirdi.