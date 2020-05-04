Maltepe'de 82 yaşındaki engelli teyze ve oğlu 90 gündür arabada yaşıyor
İSTANBUL'un Maltepe ilçesinde adeta bir dram örneği gözler önüne serildi. Evi olmayan 82 yaşındaki engelli kadın ve oğlu 90 gündür arabada yaşıyor.
Maltepe'de gören duyanın yüreklerini burkan bir manzara ortaya çıktı. 82 yaşındaki engelli teyze ve oğlu 90 gündür arabada yaşıyor Korona virüsü salgınıyla daha da zor günler yaşadıklarını belirten 82 yaşındaki Ummuhan Karakaya gözyaşlarına hakim olamadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenen Karakaya “Cumhurbaşkanımızın bizden haberi yok olsa bizi böyle ortalıkta koyar mıydı“ dedi.
Maltepe’de yaşlı ve engelli annesi ile oğlu, evleri olmadığı için kendilerine ait otomobil içerisinde kalıyor. Korona virüsü salgınında bu yana kendilerine ait olan araçta kalan anne ve oğul kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor.
Sokağa çıkma kısıtlamasında hayatı arabaya sığdıran yaşlı anne ve oğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek yardım istedi.
İstanbul Maltepe’de 83 yaşındaki Ummuhan Karakaya ve oğlu 50 gündür yaşamını arabada sürdürüyor. Yaşlı ve engelli anne aracın arka koltuğunda oğlu ise ön koltukta yatıyor. Arabanın bagajını mutfak gibi kullanan yaşlı anne ve oğul zor günler geçiyor. Sokağa çıkma kısıtlamasında araçta kalan ve zor günler geçiren aile yetkilerden sıcak bir yatak başlarını sokacak bir ev istiyor. Annenin yaşlı ve engelli olması, oğlunun bekar ve annesi bakma zorunluluğundan dolayı kiralık ev bulamıyorlar. Oğlundan ayıracaklar diye korkan yaşlı ve bakıma muhtaç anne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi “Cumhurbaşkanımızın bizden haberi yok olsa bizi böyle ortalıkta koyar mıydı.“ diye konuştu.