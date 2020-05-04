Maltepe'de 82 yaşındaki engelli teyze ve oğlu 90 gündür arabada yaşıyor

İstanbul Maltepe’de 83 yaşındaki Ummuhan Karakaya ve oğlu 50 gündür yaşamını arabada sürdürüyor. Yaşlı ve engelli anne aracın arka koltuğunda oğlu ise ön koltukta yatıyor. Arabanın bagajını mutfak gibi kullanan yaşlı anne ve oğul zor günler geçiyor. Sokağa çıkma kısıtlamasında araçta kalan ve zor günler geçiren aile yetkilerden sıcak bir yatak başlarını sokacak bir ev istiyor. Annenin yaşlı ve engelli olması, oğlunun bekar ve annesi bakma zorunluluğundan dolayı kiralık ev bulamıyorlar. Oğlundan ayıracaklar diye korkan yaşlı ve bakıma muhtaç anne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi “Cumhurbaşkanımızın bizden haberi yok olsa bizi böyle ortalıkta koyar mıydı.“ diye konuştu.