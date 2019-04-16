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Maltepe sayımlarında AK Parti'den yeni itiraz

Maltepe sayımlarında AK Parti'den yeni itiraz

İstanbul seçimlerinde Maltepe düğümü çözülürken AK Parti'den yeni itiraz geldi. AK Parti sayımların bitimine az bir süre kala sayılan son 40 sandığa itiraz etti.

MALTEPE sayımları için AK Parti'den yeni itiraz geldi. AK Parti, son 21 sandığın sayımı sırasında sayılan son 40 sandığın sayımı için ilçe seçim kuruluna dilekçe verdi. İl seçim kurulu, konunun değerlendirmesi için topu Yüksek Seçim Kurulu'na attı.

Gazeteci Barış Yarkadaş, Maltepe'deki oy sayımının tamamlanmak üzere olduğunu son 16 sandığın kaldığını duyurdu. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra AK Parti, sayılan 40 sandığın yeniden sayılması için Maltepe İlçe Seçim Kuruluna itiraz etti.

Bu gelişmenin ardından ilçe seçim kurulu, AK Parti'nin itirazını değerlendirmek üzere Yüksek Seçim Kurulu'na gönderdi. 

İşte İstanbul seçimlerindeki son durum;

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