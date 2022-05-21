Maltepe Belediyesi'ne rüşvet skandalı! Günlük rüşvet tarifesi ortaya çıktı! Listeyi sekreterine tutturdu

CHP'li eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcıları ile CHP'li İBB'de Tasarım Müdür Yardımcılığı yapan Haydar Battal'ın da olduğu 18 şüpheli 'Örgütlü olarak rüşvet almak, vermek' 'aracılık etmek' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından gözaltına alındı. İmar usulsüzlüğü için dile getirilen miktar ise dudak uçuklattı. Bu ekibin tüm imar işlemlerinden günlük 100 ile 150 bin lira arasında para aldıkları ortaya çıktı.

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İstanbul'da, rüşvet suçuna karıştıkları iddia edilen ve suçun işlendiği tarihte CHP'li Maltepe Belediyesinde üst yönetimde olan kişiler ile zabıtaların da aralarında bulunduğu 10'u kamu görevlisi 18 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

'Örgütlü olarak rüşvet almak, vermek' 'aracılık etmek' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçları kapsamında düzenlenen operasyonu İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdi.

Gözaltına alanınlar arasında kimler var?

Eski Maltepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Ömer Ekşioğlu, eski Maltepe Belediyesi Zabıta Müdürü Ahmet İmamoğlu, eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı olan ve halen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın danışmanlığını yapan Melih Morsünbül.

Eski Maltepe Belediyesi İmar Müdürü ve Başkan Yardımcısı olan şu anda ise CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Tasarım Müdür Yardımcısı olan Haydar Battal'ın da arasında bulunduğu 18 kişi şüpheli olarak yer aldı.

4 ay adım adım izlendiler, 21 ayrı suç işlediler

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma dosyasının ayrıntıları ortaya çıktı.Soruşturma 2018 yılında savcılığa belediye içerisinden yapılan bir ihbarla başladı. Şüpheliler, 23 Ocak 2018'den 5 Mayıs 2018'e kadar fiziki ve teknik takiple adım adım izlendi.

İddialara göre, Maltepe Belediyesi'nde görevli Nazım Ender Arslan, Seval Arslan, Ömer Yalçınkaya, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, o dönem yardımcıları olan Haydar Battal, Melih Morsünbül ve özel kalem müdürü Fehmi Usta imar usulsüzlüğünde bulundu.

Yapılan fiziki ve teknik takip sonucunda şüphelilerin 21 ayrı suç eylemine bulaştıklarına ilişkin bulgular elde edildi.

Rüşvetten günlük kazançları 150 bir lira!

İmar usulsüzlüğü için dile getirilen miktar ise dudak uçuklattı. Bu ekibin tüm imar işlemlerinden günlük 100 ile 150 bin lira arasında para aldıkları ortaya çıktı. Bu işi o dönem Maltepe Belediyesi'nde Başkan Yardımcılığı yapan Melih Morsünbül ve eski Maltepe Belediyesi İmar Müdürü ve Başkan Yardımcısı olan şu anda ise CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Tasarım Müdür Yardımcısı olan Haydar Battal organize etti.