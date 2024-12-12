Malmö - Galatasaray / Canlı

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Malmö ile karşılaşıyor.

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Malmö deplasmanına konuk oluyor. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde Avrupa'da oynadığı 5 maçı da kaybetmeyen sarı-kırmızılılar, 3 galibiyet ve 2 beraberlikle 11 puan kazandı. Namağlup bir şekilde yoluna devam etmeyi sürdüren Galatasaray, ilk 8 içerisinde yer almak istiyor.

Malmö 1 - 1 Galatasaray

45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45'İlk yarının sonunda en az 2 dakika daha oynanacak.

43'GOL! Galatasaray, Jelert'le beraberliği yakaladı. Kerem sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Penaltı noktasında Jelert'in vuruşuyla top ağlara gitti.

38'Chiristiansen ceza yayının sağından kaleyi yokladı. Sert şutta kaleci Muslera gole izin vermedi.

36'Ceza sahasında topla buluşan Mertens şık çalımlarla kaleye gitmeye çalışırken yerde kaldı. Galatasaraylı oyuncular penaltı beklese de hakem aut kararı verdi.

33'Yaşadığı sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemeyen Davinson Sanchez yerini Kerem Demirbay'a bıraktı.

GOL! Malmö, Botheim'in golüye 1-0 öne geçti. Sağ kanattan yapılan ortada Botheim'in arka direkte vuruşunu yaptı. Botheim'in kafa vuruşunda direğe çarpan top ağlara gitti.

20'Berkan sol kanattan ceza sahasına ortalamak istedi. Savunmanın ayak koyduğu top kornere gitti.

19'Berkan sol kanattan kale önünde çevirdi. Ceza sahasında topu savunma karşıladı.

16'Galatasaray ceza sahasında oluşan karambolde Bolin'in şutunda Metehan'ın kritik müdahalesiyle top kornere gitti.

12'Bolin sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Kimsenin dokunamadığı top kale çizgisini paralel geçerek sağ tarafa kadar gitti.

5'Yunus sol çaprazdan içeri ortaladı. Ceza sahasının sağında bulunan Jelert'in gelişine vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

2'Botheim'in ceza yayının sağından yaptığı vuruşta top kaleci Muslera'da kaldı.

1'İlk düdük geldi ve maç başladı.

Malmö - Galatasaray ilk 11'ler

Malmö: Persson, Stryger, Rosler, Zatterström, Busanello, Pena, Christiansen, Johnsen, Bolin, Botheim, Rieks.

Galatasaray: Muslera, Berkan, Metehan Baltacı, ,Abdülkerim, Sanchez, Jelert, Torreira, Mertens, Yunus Akgün, Sara, Batshuayi

Puan durumu

UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı bir performans gösteren Galatasaray oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Namağup bir şekilde yoluna devam eden sarı-kırmızılılar, 5 hafta sonunda 11 puan kazanarak, 4. sırada yerini aldı.

12 Aralık Perşembe günü konuk olacağı Malmö ise 5 hafta sonunda 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet alarak 3 puanla 30. sırada haftaya başladı.

Galatasaray'ın Malmö karşısında ilk sınavı

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 8'de tamamlayı hedefleyen Galatasaray, uluslararası turnuvalarda ilk kez Malmö karşısında oynayacak. İsveç temsilcisi karşısında nasıl bir sınav vereceği merakla beklenen sarı-kırmızılılar, daha önce; Elfsborg, AIK, Göteborg ve Östersund ile karşı karşıya gelmişti.

2024-2025 EUFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş deplasmanına konuk olan ve mücadeleyi 2-1 kaybeden Malmö, Sivasspor ile de mücadele etmişti.

Malmö maçına İngiliz hakem

İsveç'te Malmö deplasmanına konuk olacak Galatasaray'ın maçını İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem John Brooks yönetecek. İngiliz hakemin yardımcılıklarını Simon Bennett ile Daniel Robathan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Darren Bond üstlenecek.

Mücadelenin VAR hakemi Jarred Gillett olacak.

Galatasaray'da sakatlıklar artıyor

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Sivasspor maçının ardından sakatlık listesinde artış yaşayan Galatasaray'da Malmö maçı öncesi hazırlıklar tamamlandı. İsveç'e giden kafilede toplam 6 oyuncu sakatlıktan dolayı kadroda yer alamadı.

15. haftada Rey Manaj'ın müdahalesi sonrası sedye ile sahayı terk eden Barış Alper Yılmaz, aynı mücadelede kulübeye değişiklik işareti yaparak sahadan çıkan Victor Osimhen, Kaan Ayhan, Ismail Jakobs, Yusuf Demir ve Mauro Icardi sakatlıklarından dolayı Malmö maçında oynayamayacak.

UEFA listesine yazılmayan Roland Sallai ise İsveç temsilcisi karşısında forma giyemeyecek.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü

UEFA Avrupa Ligi'nde 5 maçın sonunda 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan Galatasaray, namağlup bir şekilde turnuvaya devam ediyor. Kalan maçların ardından ilk 8'de tamamlamı amaçlayan sarı-kırmızılılar, yoluna son 16 turundan devam etmek istiyor. Eksiklikler ve listeye yazılamayan isimlerin sonunda nasıl bir ilk 11'le Malmö maçına çıkacağı merak edilen Galatasaray'ın kalan maçları ise şöyle:

12 Aralık Perşembe: Malmö - Galatasaray

21 Ocak Salı: Galatasaray Dinamo Kiev

30 Ocak Perşembe: Ajax - Galatasaray