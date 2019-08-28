Maliyeti 10 yıl önce 2 milyon 620 bin liraydı! Kullanılamadan hurdaya döndü

Yanlış bir yatırım olarak değerlendirilen ve ekonomik bulunmayan teleferik projesi ile birlikte Aydın halkının milyonlarca lirası çöpe gitti. Aydın Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, 10 yıl önce açılışı yapılan ve bugüne kadar değişik nedenlerle neredeyse kullanılamayan teleferiğin hem içinde bulunduğu durum hem, ekonomik olmaması hem de halk tarafından rağbet görmemesi nedeniyle kullanılamayacağını söyledi.