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Mali polis 9 ay takip etti 100 milyonluk vurguna amza atmışlar 9 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Mali polis 9 ay takip etti 100 milyonluk vurguna amza atmışlar 9 kişi yakalandı

Kayseri'de merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, yakınları ve çalışanlarının adına 9 farklı paravan şirket kurduktan sonra hesaplarında yüklü miktarda para transferi yapıp findex raporlarını yükselterek aldıkları çekleri birbirlerinin yerine düzenlemek ve imzalamak suretiyle sahte ve karşılıksız olarak çok sayıda vatandaşa vererek 100 milyon TL dolandırıcılık yapan 9 kişi yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri tarafından 8 ay süreyle yapılan çalışmalarda, G.K., B.A., A.İ.S., M.A., T.A., N.A. ve İ.T.'nin Kayseri'de bazı şirketleri yanlarında çalışanlar ile yakınları adına paravan olarak kurdukları, aynı zamanda bu şirketleri de doğrudan veya perde arkasından yönettikleri diğer şirketler ile gruplar halinde farklı merkezlerden olmak üzere toplam 9 ayrı firmayı yönettiklerini tespit etti.

Ekipler, şahısların öncelikli olarak şirketler arasında yüklü miktarlarda para transferi yaparak findexlerini yükseltip banka şubelerinden çok sayıda çek karnesi aldıkları ve bu çekleri de birbirlerinin yerine düzenlemek ve imzalamak suretiyle sahte ve karşılıksız olarak çok sayıda vatandaşa verdiklerini belirledi.

Ayrıca, şüphelilerin piyasaya sürdükleri çeklerin ödenmesini önlemek amacıyla da, İstanbul'dan irtibatlı oldukları R.D, ve M.S.D üzerinden çeşitli illerdeki adli makamlara çeklerin bu illerde kaybolduğuna dair müracaatlarda bulundurarak adli makamları yanıltarak ihtiyati tedbir kararı aldırmak suretiyle çeklerin ödenmesini önledikleri de ortaya çıktı.

100 milyon TL dolandırdılar
Harekete geçen ekipler, bu yöntemlerle çok sayıda vatandaşı yaklaşık 100 milyon dolandırdıkları gibi bazı mağdurları da tehdit ettikleri, ayrıca elde ettikleri haksız kazançla aldıkları çok sayıdaki taşınır ve taşınmaz malları da üçüncü şahıslara devreden şahısları yakalamak için operasyon düzenledi. Kayseri merkezli İstanbul, İzmir, Mersin ve Samsun'da düzenlenen operasyonda şüpheli 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 kişi, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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