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Malezya'dan Ermenistan'a çok sert Azerbaycan tepkisi

MALEZYA İslam Teşekkülü Danışma Kurulu (MAPIM), Ermenistan'ın, Dağlık Karabağ'da uluslararası hukuku ve ateşkesi ihlal ederek, Azerbaycan topraklarında sivilleri hedef alan saldırılarına tepki gösterdi.

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MAPIM Genel Başkanı Mohd Azmi Abdul Hamid, yazılı açıklamasında, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmaların, uluslararası uzlaşı yoluyla çözülmesi gerektiğinin altını çizerek, "Sivil halkın zarar göreceği askeri çatışmalardan ziyade barışçıl müzakerelerin yapılması gerektiğine inanıyoruz" ifadesini kullandı.

'Durumun daha da kötüye götürmesine izin verilmemelidir'

Karabağ'daki Ermenistan işgaline tepki gösteren Mohd Azmi, "Hatırı sayılır bir Azerbaycanlı azınlığın yaşadığı toprakları işgal eden Erivan destekli Ermeni ayrılıkçıların, durumu daha da kötüye götürmesine izin verilmemelidir" açıklamasında bulundu.

"Ayrılıkçı hareket, bölgede en az 30 bin kişinin ölümüne ve binlerce insanın yurtlarından edilmesine sebebiyet vermiştir" değerlendirmesinde bulunan Mohd Azmi, 1994'te uluslararası çabalar sonucu varılan bölgedeki ateşkesin, yeniden tesis edilmesi gerektiğini vurguladı.

Bölgede can kayıpları ve maddi hasarın daha fazla artmaması temennisinde bulunan MAPIM Başkanı, taraflara azami itidal çağrısında bulundu.

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