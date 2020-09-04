Malezya'da köpeği kimyasal boyayla kaplana dönüştürdüler hayvanseverler ayakta
MALEZYA'da bir köpek, kaplana benzemesi için kimyasal boyayla boyandı. Olayın haberini alan hayvanseverler tepkileri ardı ardına sıraladı.
Sokaktaki bir köpeğin kaplana benzemesi için siyah ve turuncuya boyandığı görüntüleri basına çıkınca tepkiler çığ gibi geldi. Olayla ilgili, Persatuan Haiwan Malezya adlı hayvan hakları derneği harekete geçti.
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Dernek, köpeği boyayan kişi ya da kişilerin yakalanması için çağrıda bulunurken, yetkililerin suçluyu bulmaya çalışıp çalışmadığı hakkında henüz bir bilgiye ulaşılamadığı belirtildi.
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Sosyal medya duruma sessiz kalmazken, sosyal medya kullanıcısı Jessie Jye, "Köpek, tüm kimyasallardan arınmak için banyo yapmalı ve tüyleri traş ettirilmeli. Üzgünüm, bunu sana yapanı unutma, unutturma"
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