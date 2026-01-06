BIST 12.024
Malezya Başbakanı Enver İbrahim Türkiye'ye gelecek

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle 6-8 Ocak tarihlerinde Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ziyaretin iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı daha ileriye taşıyacağını vurguladı.

YÜKSEK DÜZEYLİ STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ KONSEYİ İLK KEZ TOPLANACAK

Duran’ın paylaşımına göre ziyaret kapsamında, 7 Ocak Çarşamba günü Türkiye-Malezya Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi’nin ilk toplantısı icra edilecek.

Söz konusu toplantı, iki ülke arasındaki kurumsal iş birliğinin en üst düzeyde temsili açısından tarihi bir önem taşıyor.

ANLAŞMALAR İMZALANACAK

Ziyaret vesilesiyle Türkiye ile Malezya arasındaki ilişkilerin hukuki ve ahdi altyapısını tahkim edecek muhtelif belgelerin imzalanması da öngörülüyor.

BÖLGESEL VE KÜRESEL MESELELER MASADA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Enver İbrahim arasında gerçekleştirilecek baş başa ve heyetler arası görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelerin de kapsamlı bir şekilde istişare edilmesi bekleniyor.

