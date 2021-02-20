Maldivler'de açıldıkça açıldı bikinisiyle Serenay Sarıkaya'dan olay pozlar
Serenay Sarıkaya, Maldivler'e tatile gitti fotoğrafları Instagram'ı yaktı! Bikinili paylaşımları ortalığı fena salladı.
Cem Yılmaz'la aşkı son bulduktan sonra tatilden tatile koşan Serenay Sarıkaya, soluğu Maldivler'de aldı. Son zamanlarda hiçbir projede yer almayan Sarıkaya, bu boşluğu tatillerle doldurdu. Ünlü komedyenle ayrıldıktan sonra inzivaya çekilip uzun bir tatil zaten yapmıştı. Son olarak Maldivler'in tozunu attırıyor.
Bergen filminde ünlü sanatçıya hayat verecek olan Sarıkaya'nın projesi sürekli ertelenince Maldivler'in beyaz kumuna havlusunu serdi. Yazın Ege taraflarında denizin, güneşin keyfini çıkaran Sarıkaya, şimdi Maldivler'de keyifli zamanlar geçiriyor.
Ünlü oyuncu, gün batımında verdiği pozların ardından bu yeni karesini Instagram'dan yayımladı.
29 yaşındaki Sarıkaya, gönderisine, "Acılara yürüyor, korkmuyorum!" şeklinde esprili bir not düştü.