Maldivler'de açıldıkça açıldı bikinisiyle Serenay Sarıkaya'dan olay pozlar

Cem Yılmaz'la aşkı son bulduktan sonra tatilden tatile koşan Serenay Sarıkaya, soluğu Maldivler'de aldı. Son zamanlarda hiçbir projede yer almayan Sarıkaya, bu boşluğu tatillerle doldurdu. Ünlü komedyenle ayrıldıktan sonra inzivaya çekilip uzun bir tatil zaten yapmıştı. Son olarak Maldivler'in tozunu attırıyor.