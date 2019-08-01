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Malatyaspor UEFA aşkına sahada

Malatyaspor UEFA aşkına sahada

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

OLIMPIJA LJUBLJANA - YENİ MALATYASPOR

HAKEM:  Filip Glova
SAAT: 21.00
STAT: Stozice
YAYIN: TRT Spor

İLK 11'LER

OLIMPIJA LJUBLJANA: Vidmar, Bagnack, Samardzic, Jurcevic, Boakye, Tomic, Putincanin, Suljic, Savic, Endri Çekici, Vukusic

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Mustafa, Erkan, Robin, Murat, Bifouma, Buğra, Fofana, Jahovic

Yeni Malatyaspor, nasıl tur atlar?

Yeni Malatyaspor'un 3. eleme turuna çıkması için rövanşta her türlü galibiyetin yanı sıra, 2-2'nin üzerindeki beraberlikler yeterli olacak. Maçın 2-2'lik eşitlikle sona ermesi halinde uzatmaya gidilecek. Uzatmada da sonuç değişmezse, turu geçecek ekibi seri penaltı atışları belirleyecek. Slovenya temsilcisi ise, her türlü galibiyet, golsüz ya da 1-1'lik beraberlik durumunda tur atlayan taraf olacak.

Yeni Malatyaspor, turu geçmesi durumunda, Connah's Quay (Galler)-Partizan (Sırbistan) eşleşmesinin galibiyle 3. eleme turunda karşılaşacak.

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