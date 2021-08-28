BIST 1.458
DOLAR 8,34
EURO 9,86
ALTIN 487,62
HABER /  SPOR

Malatyaspor, Gaziantep FK'yi yenerek üst üste ikinci galibiyetini aldı

Malatyaspor, Gaziantep FK'yi yenerek üst üste ikinci galibiyetini aldı

Süper Lig'in 3. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Gaziantep FK'yı 2-0 yenerek üst üste ikinci maçını kazandı.

Abone ol

Sezona Trabzonspor yenilgisiyle başlayan Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK'yı 2-0 yenerek son 2 maçından da galip ayrıldı. Erol Bulut yönetimindeki Gaziantep ise henüz galibiyetle tanışamadı.

Ev sahibi ekipte Rayane Aabid'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Adem Büyük 45'te takımını 1-0 öne geçirdi.

İkinci yarıda ise ilk golü atan Adem Büyük bu kez asist yaptı. Büyük'ün pasında savunma arkasına sarkan Tetteh, kaleciyi de çalımladı ve topu ağlara gönderdi. 68'de skor 2-0'a geldi. 

Yeni Malatyaspor bu galibiyetle puanını 6 yaptı. Gaziantep FK ise 1 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar:

8. dakikada Tetteh'in orta sahada kaptırdığı top, Sagal'a geldi. Bu futbolcunun ceza sahası dışından vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğine çarparak auta çıktı.

17. dakikada Tetteh'in ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan ve kaleci Günay Güvenç ile karşı karşıya kalan Aabid'in vuruşunda, top auta gitti.

23. dakikada Recep Niyaz'ın sağ taraftan kullandığı kornerde, ceza sahasında iyi yükselen Djilobodji'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direkten döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

33. dakikada Mallan'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Aabid'in vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

45. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Aabid'in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Adem Büyük'ün vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümü, Yeni Malatyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kayserispor'a evinde yenilen Başakşehir üçüncü yenilgisini aldı
Kayserispor'a evinde yenilen Başakşehir üçüncü yenilgisini aldı
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
ÇiçekSepeti VarVar Fırsatlarını kaçırma!
Ağrı'da arazide bulduğu cisim elinde patlayan adam öldü eşi ve çocukları yaralı
Ağrı'da arazide bulduğu cisim elinde patlayan adam öldü eşi ve çocukları yaralı
Ordu'da 14 yaşındaki çocuk ailesini katletti! Yeni detaylar ortaya çıktı
Ordu'da 14 yaşındaki çocuk ailesini katletti! Yeni detaylar ortaya çıktı
Türkiye 28 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 28 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Bakanlık duyurdu: 4 örgüt mensubu daha teslim oldu
Bakanlık duyurdu: 4 örgüt mensubu daha teslim oldu
Beşiktaş, Francisco Montero'yu yeniden kadrosuna katıyor
Beşiktaş, Francisco Montero'yu yeniden kadrosuna katıyor
ABD'den Afganistan'a SİHA saldırısı! İki üst düzey DEAŞ Horasanlı öldürüldü
ABD'den Afganistan'a SİHA saldırısı! İki üst düzey DEAŞ Horasanlı öldürüldü
Başkan Erdoğan'dan talimat: Belediyeler için illere ekip gönderildi
Başkan Erdoğan'dan talimat: Belediyeler için illere ekip gönderildi
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, babasını koronavirüsten kaybetti
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, babasını koronavirüsten kaybetti