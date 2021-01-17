Malatya'daki vahşet! Dini nikahlı çiftin ölümünde sır perdesi aralandı

"Şoka girdim"

Ölen çiftin 7 yaşındaki çocuklarının emniyetteki ifadesinde, "Annemle babam maddi geçimsizlik nedeniyle sürekli tartışıp, kavga ediyorlardı. Akşam da yine aynı şekilde kavga çıktı. Ben odamdaydım. Kavga devam ederken, bir anda sessizlik oldu. İçeri girdim ve annemle babamın kanlar içerisinde yerde olduğunu gördüm. Bağırmaya ve ağlamaya başladım, hemen komşular geldi, çok kötüydü, şoka girdim" dedi.