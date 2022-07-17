BIST 2.382
DOLAR 17,40
EURO 17,55
ALTIN 955,87

Malatya'daki gizemli mağaraya giren bir daha çıkamıyor!

Malatya'daki gizemli mağaraya giren bir daha çıkamıyor!

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde ki define avcılarının tahrip ettiği gizemli mağaraya yıllar önce girenlerin çıkmadığı iddiaları, mağaraya olan ilgiyi arttırıyor.

Malatya'daki gizemli mağaraya giren bir daha çıkamıyor!

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde binlerce yıllık olduğu söylenen gizemli mağara, vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

110
Malatya'daki gizemli mağaraya giren bir daha çıkamıyor!

Akçadağ'ın Keller Mahallesi'nde 2 bin metre rakımda bulunan ve bu zamana kadar girenlerin çıkmadığı iddiaları öne sürülen 'yedi kapılı mağara' isimli bölge yıllardır gizemini koruyor.

210
Malatya'daki gizemli mağaraya giren bir daha çıkamıyor!

İlçe merkezine yedi kilometre uzaklıkta bulunan, çevresinde irili ufaklı birçok farklı mağara ile tümülüslerin yer aldığı mağaranın gizemlerle dolu olduğunu ileri süren Akçadağ Muhtarlar Dernek Başkanı Aydın Coşkun, ''Burası gizemli basamaklı bir mağara.

310
Malatya'daki gizemli mağaraya giren bir daha çıkamıyor!

Yıllar önce buraya girip de çıkamayan insanların olduğu söyleniyor. Define avcıları tarafından da tahrip edilmiş.

410