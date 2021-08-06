Malatya'da Türk mühendisin geliştirdiği yangın söndürme bombası üretime aşamasına geçti
Malatya’da bilim adamları tarafından geliştirilen ve dünyada benzeri olmayan yangın söndürme bombasının prototiplerinde üretim aşamasına gelindi.
Malatya İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde araştırma görevlisi olan Murat Toptaş, 2019 yılında orman ve petrol boru hatlarında çıkacak yangınları söndürmek için ‘Yangın Söndürme Bombası' geliştirmişti. Toptaş, dünyada benzeri olmayan projeyle ilgi odağı olmuş ve TÜBİTAK tarafından yapılan yarışmada dereceye girmişti. İçerisinde yangın söndürmede oldukça etkili olan bor minerali malzeme içeren 180 kilogram ağırlığındaki bombanın prototiplerinin üretim aşamasına gelindi.
Devasa yangınlarda kullanılmak üzere geliştirildi
Yangın söndürme bombasının yaşanacak devasa yangınlarda kullanılmak üzere geliştirildiğini belirten Toptaş, “Akıllı yangın söndürme mühimmatı olarak başlattığımız ve yangın söndürme bombası olarak bilinen projenin yürütücüsüyüm. Bu proje, 2019 yılında orman yangınlarında, mühimmat depolarında meydana gelen yangınlarda ve petrol ile gaz boru hatlarında ortaya çıkması muhtemel yangınlarda kullanılmak üzere geliştirildi. TÜBİTAK tarafından projemiz ödüllendirildi. 2019 yılından itibaren projenin itibaren projenin üzerinde çalışmaya devam ettik. Projeyle ilgili sayısal analizler, akış analizleri benzeri çalışmalarımızı bitirip bunları bilimsel yayın olarak yayınladık. Aynı zamanda çalışmanın uluslararası kongrelerde sunumları yapıldı” dedi.
“Ürün en mükemmel hale geldiği anda kullanıma geçebilecek”
Projenin prototiplerinin üretim aşamasına gelindiğini ve projeye Japonya, İsviçre başta olmak üzere yurt dışından yoğun ilgi olduğunu belirten Toptaş, “Bu tür yangınların küresel ısınmaya bağlı olarak çoğalacağını öngörmüştük. Projede; kavramsal tasarımlarımız bitti, sayısal analizlerimiz bitti ve artık proje özel veya devlet desteğiyle prototiplerinin üretim aşamasında. Yani test prototipleri üretilip, kontrollü yangınlar çıkarılacak ve bu yangınlara bu prototipler atılarak bize geri dönüş sağlanacak.
Geliştirilmesi gereken bir şey varsa biz üzerine tekrar ekleyeceğiz. Ürün en mükemmel hale geldiği anda kullanıma geçebilecek. Projeye devlet kurumlarının ve özel firmaları çok yoğun bir ilgisi var. Aynı zamanda yurt dışından da telefonlar alıyoruz. Japonya'dan, İsviçre'den bu ürünle ilgili ve geliştirilmesiyle ilgili. Bazı teklifler oluyor. 2 yıl bu tür projeler için çok kısa bir zaman. Biz bu zaman aralığında elimizden geleni yaptık. Bu noktaya kadar getirdik. Bundan sonrası özel sektör ve devletin elinde” ifadelerini kullandı.