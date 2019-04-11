Malatya'da sokakta kendini vuran kadın ağır yaralandı

Malatya'da sokakta kendini vuran kadın ağır yaralandı

MALATYA'da bir genç kız tabancayla göğsünden vurulmuş halde bulundu. Tedavi altına alınan genç kızın intihar girişiminde bulunduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Malatya'da sokakta kendini vuran kadın ağır yaralandı - Sayfa 1

MALATYA Kernek Mahallesinde meydana gelen olayda; mahallelinin, sokakta silah sesi duymasının ardından bir kadının kanlar içerisinde yerde yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

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Malatya'da sokakta kendini vuran kadın ağır yaralandı - Sayfa 2

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kadının Hatice Ebru Y. olduğunu tespit ederken, sağlık ekipleri ise göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralandığını belirledi.

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Malatya'da sokakta kendini vuran kadın ağır yaralandı - Sayfa 3

Hatice Ebru Y., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

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Malatya'da sokakta kendini vuran kadın ağır yaralandı - Sayfa 4

Polis ise inceleme yaptığı sokaktaki tabanca ve boş kovana el koydu.

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