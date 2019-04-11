Malatya'da sokakta kendini vuran kadın ağır yaralandı
MALATYA'da bir genç kız tabancayla göğsünden vurulmuş halde bulundu. Tedavi altına alınan genç kızın intihar girişiminde bulunduğu ihtimali üzerinde duruluyor.
Demirören Haber Ajansı
MALATYA Kernek Mahallesinde meydana gelen olayda; mahallelinin, sokakta silah sesi duymasının ardından bir kadının kanlar içerisinde yerde yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
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İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kadının Hatice Ebru Y. olduğunu tespit ederken, sağlık ekipleri ise göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralandığını belirledi.
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Hatice Ebru Y., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
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Polis ise inceleme yaptığı sokaktaki tabanca ve boş kovana el koydu.
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